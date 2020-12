Napoli, rinnovo di Gattuso vicino: ma il contratto va rivisto, i legali lo rispediscono al mittente

Nonostante alcuni risultati non positivi, il Napoli ha piena fiducia nell’operato di Gennaro Gattuso. Entro la fine dell’anno sarebbe dovuta arrivare la firma sul rinnovo del contratto del tecnico dei partenopei ma, secondo quanto riporta Gazzetta.it, sarebbe destinata a slittare. A far prolongare l’attesa sarebbero stati alcuni dettagli legati ai diritti di immagini che dovranno essere riscritti visto che i legali dell’allenatore hanno rispedito al club la bozza preparata dagli avvocati del presidente De Laurentiis. Nessun problema circa i rapporti fra tecnico e società che rimangono ottimi oltre al fatto che l’accordo non è messo minimamente in discussione.

Rinnovo fino al 2023 - Gennaro Gattuso, si legge sempre sul sito della rosea, firmerà un biennale con scadenza nel 2023 con un adeguamento al contratto che salirà da 1,5 milioni a 2 milioni di euro a stagione. Dovranno essere sistemati dunque alcuni dettagli legati ai bonus, tra questi ce n’è uno legato alla conquista dello scudetto e uno legato al ritorno in Champions League. Il mister azzurro, prima di firmare il proprio rinnovo, vuole che vengano i rinnovati i contratti dei suoi collaboratori, altra questione che rallenta l’operazione.