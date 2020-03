Napoli, rinnovo Mertens: il belga ha ancora dubbi. Questione aperta e problemi da risolvere

Ancora dubbi sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante alcune settimane fa si pensasse che l'accordo fosse stato trovato la firma non è ancora arrivata e c'è ancora qualche questione ancora aperta e da risolvere, particolare quella legata alle multe ed ai riflessi economico-legali: non è un caso che ieri il belga, in una diretta Instagram con l'attore Salvatore Esposito, alla domanda sulla possibile ripresa dell'attività agonistica abbia risposto con un sorriso ed un'unica frase: «Non lo so, non posso dire niente. Poi mi arriva un'altra multa». Poche parole che rappresentano un capitolo ancora aperto nella mente di Mertens.