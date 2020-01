Napoli, ritiro (già) finito: Gattuso domani con almeno quattro cambi

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

In pieno caos mentale, tecnico e tattico, il Napoli si prepara alla sfida di domani sera contro la Lazio che mette in palio un posto in semifinale di Coppa Italia. Il ritiro annunciato dopo la gara con la Fiorentina, e voluto dalla squadra secondo quanto dichiarato da Gattuso, è (già) terminato. La squadra s'è guardata negli occhi giusto una notte, s'è detta tutto ciò che riteneva necessario per dare una spiegazione all'incredibile prova offerta con la Fiorentina, provando a smussare anche qualche contrasto interno e ieri, intorno alle 13, di comune accordo con Gattuso ha deciso di interromperlo per fare rientro alle proprie abitazioni. Si ritroveranno probabilmente quest'oggi, restando come di consueto fino alla gara, decisiva per la stagione del Napoli visto che in questo momento la qualificazione europea sembra poter arrivare soltanto tramite la Coppa Italia.

Gattuso ha già annunciato pubblicamente delle novità, negli uomini e nell'atteggiamento tattico, considerando che per il momento la squadra fa enorme fatica ad imporre il proprio gioco nonostante il passaggio al 4-3-3. Non potrà contare sui recuperi degli infortunati: sono ancora out Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e soltanto Mertens potrebbe essere convocato per partire dalla panchina. Tra i pali potrebbe tornare Meret, scivolato indietro a Ospina nelle gerarchie, mentre in difesa rientra (dopo la squalifica) Mario Rui che quindi potrebbe permettere ad Hysaj di tornare a destra (con Di Lorenzo centrale, favorito su Luperto per far coppia con Manolas). A centrocampo esordio da titolare per Demme, reduce da trenta minuti con la Fiorentina, con Allan e Zielinski mentre dovrebbe riposare Fabian. In attacco con Milik e Insigne dovrebbe esserci Lozano, alla prima chance da titolare in campionato con Gattuso.