© foto di Insidefoto/Image Sport

Cessioni e cambiamenti in vista per il Napoli, spiega oggi Il Mattino. Amadou Diawara è in uscita, con lui forse anche Adam Ounas: la vera delusione è Simone Verdi, 22 milioni e mai dentro gli schemi di Carlo Ancelotti. Elseid Hysaj e Mario Rui, fedelissimi di Maurizio Sarri, potrebbero lasciare. Andranno via, a giugno ci sarà una piccola rivoluzione che potrebbe toccare anche un big tra Allan, Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly.