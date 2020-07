Napoli-Roma 2-1, le pagelle: Insigne implacabile. Mkhitaryan-Dzeko non mollano

vedi letture

Napoli-Roma

Le pagelle del Napoli

Meret 6 - Nel primo tempo non deve compiere interventi difficili. Può fare poco in occasione della rete del pareggio della Roma.

Di Lorenzo 5,5 - Fatica in fase difensiva, mentre in avanti cerca sempre di essere propositivo. Trova anche la rete a pochi minuti dalla fine ma in posizione di fuorigioco.

Koulibaly 6 - Partita diligente per il senegalese. Prende il giallo a inizio ripresa per un entrata su Mkhitaryan.

Manolas 6,5 - Il migliore in fase difensiva tra gli azzurri. Gioca la gara da ex con personalità e con poche sbavature. (Dal 63' Maksimovic 6 - Gestisce al meglio le offensive della Roma).

Mario Rui 7 - Prezioso in fase di spinta nel primo tempo. Ottimo il cross che porta alla traversa di Milik nel primo tempo e riesce a fare ancora meglio a inizio ripresa pescando Callejon in area di rigore per la rete del momentaneo 1-0. A poco più di 10 minuti dalla fine va anche vicino al gol.

Fabian 6 - La prima occasione da gol è sua ma Pau Lopez è bravo a dirgli di no. Dialoga sempre molto bene con Callejon e la sua qualità fa molto comodo al Napoli per tutto l'arco della partita. (Dal 86' Elmas SV -).

Demme 6,5 - Mette ordine e geometria in mezzo al campo. Rimedia il giallo a inizio gara che gli farà saltare per squalifica la gara di mercoledì contro il Genoa. (Dal 70' Lobotka 6 - Prende il posto del tedesco e si limita a gestire).

Zielinski 5,5 - Manca l'appuntamento con il gol dopo un quarto d'ora. Non è nel suo momento migliore e si vede.

Callejon 6,5 - Inizia male e il primo tempo è insufficiente. Trova però il gol del momentaneo 1-0, il suo quarto in campionato. (Dal 70' Lozano 6 - Pochi spunti ma qualche accelerazione interessante).

Milik 6 - Sfortunatissimo nel primo tempo quando con un bellissimo colpo di testa colpisce la traversa a Pau Lopez battuto. Si dà da fare e aiuta la squadra fino a quando resta in campo. (Dal 63' Mertens 6,5 - Entra molto bene in partita e contribuisce alla vittoria, creando non pochi grattacapi alla difesa della Roma).

Insigne 7,5 - Nel primo tempo è il migliore nel tridente del Napoli. Nella ripresa cala un po' ma all'83' trova il gol del 2-1 con un vero e proprio gioiello: un destro a giro che non ha lasciato scampo a Pau Lopez.

Gattuso 7 - Il Napoli è sempre più suo. Sesta vittoria nelle ultime sette per gli azzurri.

Le pagelle della Roma

Pau Lopez 6,5 - Bravo due volte nei primi 15', prima su Fabian e poi su Zielinski. Non può niente né sul tiro ravvicinato di Callejon né sul gioiello di Insigne.

Ibanez 5 - Si fa anticipare nettamente da Callejon in occasione del primo vantaggio del Napoli. Non una serata positiva per il difensore, che può e deve fare di più.

Mancini 6 - Nessun errore di rilievo e gara tutto sommato ordinata per l'ex Atalantino. Poche sbavature, prestazione sufficiente.

Smalling 6 - La sua partita dura solo mezz'ora, poi è costretto a uscire per infortunio. (Dal 30' Fazio 5,5 - La rete decisiva di Insigne arriva da una sua corta respinta. Per il resto la sua prestazione è stata abbastanza ordinata).

Zappacosta 5,5 - Poca spinta e alcune difficoltà in fase difensiva. Non sarà certo una partita da ricordare per l'ex Torino.

Pellegrini 5,5 - Sfiora il gol nel primo tempo, poi poco altro. La squadra è in difficoltà e lui non fa niente per emergere. Non è certo in uno dei suoi momenti migliori. (Dal 76' Cristante SV).

Veretout 6 - Meglio del suo compagno di reparto. A centrocampo mette qualità e quantità, anche se non sono servite a evitare la sconfitta.

Spinazzola 6,5 - Nel primo tempo è uno dei migliori, soprattutto quando prova a farsi vedere in attacco. È una delle note positive della serata della Roma.

Mkhitaryan 7 - Altra prestazione di livello per l'armeno che oltre al gol del momentaneo 1-1 è riuscito a mettere più volte in difficoltà la difesa del Napoli. Fonseca deve aggrapparsi a lui, per non rischiare di perdere il treno per l'Europa.

Dzeko 6 - Si batte contro Koulibaly, Manolas e Maksimovic ma non riesce a rendersi pericoloso se non con un colpo di testa nel finale. È lui il leader dei giallorossi e non è certo il primo a mollare.

Kluivert 5,5 - Bravissimo a creare lo spazio per Mkhitaryan in occasione del gol del pareggio. Poi poco altro. (Dal 66' Zaniolo 6 - Il suo rientro in campo è la notizia migliore per la Roma. Non incide, ma c'era da aspettarselo. Oggi il primo vero passo per il recupero completo).

Fonseca 5,5 - Prova la difesa a tre ma i risultati non sono quelli sperati. La stagione è sempre più complicata, serve un cambio di marcia.