Napoli, scossa Gattuso: a Castel Volturno intensità e lavoro sul 4-3-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Castel Volturno è arrivata molto più di una scossa. Le sedute si sono allungate e l'intensità è stata portata a livelli massimali, con le urla di Gennaro Gattuso - quasi tutte con messaggi per incidere sul piano della fiducia dei giocatori - che arrivano facilmente fino all'Hotel adiacente ai tre campi del centro tecnico. Anche ieri a bordo campo il presidente De Laurentiis ha seguito l'allenamento degli azzurri, messi sotto torchio anche con un lavoro tattico, entrato nel vivo con delle esercitazioni per reparto in vista di questo passaggio ormai scontato al 4-3-3. Il neo-tecnico ha fatto presa sul gruppo che, fino a poche settimana fa, ha contestato ad Ancelotti anche alcune metodologie troppo morbide, con i rumors che poi sono stati confermati anche da De Laurentiis.

"Ha parlato al gruppo. Mi ha colpito è la sua carica, la voglia e la grinta che ha messo in campo e la grande intensità con cui ci ha fatto lavorare in questi giorni", le parole di Alex Meret, intervenuto alla presentazione del tradizionale calendario ufficiale del club: "Vogliamo tornare alla vittoria, farlo di fronte ai nostri tifosi già fa sabato. Speriamo che le cose di qui in avanti possano andare al meglio per recuperare i punti persi". Dello stesso avviso Fernando Llorente: " E' venuto con tanta voglia di aiutarci, tanta determinazione. Questo è importante, ci può aiutare tantissimo. Speriamo che già dal Parma si veda un grande Napoli. Siamo forti e lo dimostreremo". Parola al campo, dunque, ed in vista del Parma Gattuso avrà anche la giornata di oggi per continuare a lavorare al suo 4-3-3 che dovrebbe prevedere linee più strette, maggiore fraseggio di sarriana memoria con Allan vertice basso a dare equilibrio e la conferma di Milik in attacco al centro del tridente che dovrebbe rilanciare Insigne e Callejon.