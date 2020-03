Napoli, senti Albiol: "Koulibaly? Calo normale dopo tre stagioni mostruose. Tornerà al top"

"Italia e Spagna sono i Paesi più colpiti e in difficoltà: e sì, dobbiamo restare uniti e andare avanti mano nella mano. Tutti noi. Tutto il mondo contro questo casino". A parlare al Corriere dello Sport è Raul Albiol, difensore ex Napoli oggi al Villarreal, che si sofferma però anche sul "vecchio" compagno di reparto Kalidou Koulibaly: "Qualcuno dice che senza di me abbia perso il suo punto di riferimento? Dopo tre stagioni mostruose, oltre all'infortunio, Kalidou ha accusato un po’ di stanchezza fisica e mentale. Tutto qua, può capitare: tornerà presto sui suoi livelli, so bene come lavora e conosco la persona".