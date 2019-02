Napoli senza obiettivi in Serie A? Zielinski: "Le motivazioni non mancano"

© foto di Insidefoto/Image Sport

'Sport Mediaset' ha intervistato il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski al termine del match pareggiato 0-0 contro il Torino. Queste le parole del centrocampista polacco che ieri sera al San Paolo è risultato tra i migliori in campo: "Vogliamo spingere fino alla fine, anche la Juventus può perdere punti così come accaduto a noi. Le motivazioni non mancano", ha dichiarato.