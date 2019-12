Napoli, sfida alla Juve per Paredes ma ci sono due ostacoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo la Juventus su Leandro Paredes, centrocampista argentino potenzialmente in uscita dal PSG, ma anche il Napoli. Il profilo del giocatore piace anche perché conosce già il nostro campionato e le sue difficoltà, ma due fattori rendono la trattativa complicata: un ingaggio molto alto e la stessa concorrenza dei bianconeri. Paratici tra l'altro, ha un'ottima carta da giocarsi, ovvero il cartellino di Emre Can che potrebbe venire inserito nella trattativa. A riportarlo è La Repubblica.