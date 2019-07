Napoli, si bussa ancora alle porte della Dea: obiettivi De Roon e Gosens

Il Napoli guarda in casa Atalanta, ancora una volta. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, dopo i contatti per Ilicic, Zapata e Castagne, il club partenopeo si sarebbe infatti fatto avanti per il centrocampista Marten De Roon e il laterale Robin Gosens. Tra i due club c'è distanza sulle valutazioni, ma gli azzurri vogliono provarci.