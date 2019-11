© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene dalla MLS per Dries Mertens. Secondo quanto riferito dai media americani, il Montreal Impact di Joey Saputo sarebbe infatti interessato all'attaccante belga, in scadenza di contratto col Napoli. In particolare, Ciro sarebbe un'esplicita richiesta di Thierry Henry, da poco diventato nuovo allenatore della franchigia canadese. L'ex tecnico del Monaco, inoltre, avrebbe chiesto anche Nacher Chadli, di proprietà proprio dei monegaschi, ma attualmente in prestito all'Anderlecht.