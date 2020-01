Napoli, slittano ancora i rientri: Gattuso all'ultima gara in emergenza

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"Ci mancano giocatori importanti, ho visto la tribuna e sembravano i galacticos". La battuta di Rino Gattuso dopo la gara con la Lazio ha evidenziato la necessità di recuperare i tanti big fuori per infortunio, ma pure in vista della sfida alla Juventus non sono arrivate notizie confortanti. Ieri da Castel Volturno è arrivata la conferma che i recuperi sperati dovranno slittare almeno di un'altra settimana. Frenata netta per Dries Mertens, che ha svolto solo lavoro in palestra, personalizzato per Younes - in uscita, c'è l'accordo con la Sampdoria ma ci sono anche Torino e club tedeschi - ed anche Allan, che in giornata raggiungerà il Brasile dove è nato il terzo figlio e quindi non sarà disponibile neanche per la panchina.

Stesso di scorso per Ghoulam e Koulibaly, ancora alle prese con terapie e lavoro personalizzato. Gattuso contava di recuperare almeno Maksimovic, in modo da poter riportare Di Lorenzo a destra, dando finalmente continuità alla linea difensiva, ma dovrà continuare probabilmente ad adattare il laterale ex Empoli al fianco di Manolas. Maksimovic infagti ha svolto ancora differenziato, quest'oggi potrebbe rientrare in gruppo, ma con pochi allenamenti difficilmente avrebbe i 90 minuti per una gara impegnativa come quella alla Juventus capolista. "Il mio mercato è recuperare i tanti giocatori fondamentali che sono fuori", le parole dopo le ultime due partite di Gattuso che invece dovrà dare continuità all'undici vittorioso con la Lazio, in attesa di novità dall'infermeria ed anche dal mercato, quello vero, con l'affare Politano in via di definizione.