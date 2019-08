Napoli, smentito l'accordo per l'acquisto del talento Campana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Llorente è la soluzione perfetta come bomber di scorta qualora dovesse saltare la pista Icardi: il Napoli non ha ancora affondato il colpo proprio perché sta valutando altre situazioni prima di scegliere. Dall’Ecuador era rimbalzata la notizia di un interessamento per Leonardo Campana, 19enne campione under 20 con la sua Nazionale: la trattativa sembrava chiusa, ma dal club azzurro sono filtrate smentite. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.