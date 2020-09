Napoli, Sokratis resta il primo nome per il dopo Koulibaly. Già pronto un triennale

Sokratis Papastathopoulos - secondo La Gazzetta dello Sport - resta la prima scelta del Napoli in caso di addio di Kalidou Koulibaly. Il greco - si legge - ha già un'intesa con i Gunners per liberarsi a costo zero e il Napoli è pronto ad approfittarne. Tanto è vero che è disegnato un triennale da 4 milioni netti a stagione. Il difensore però ha anche ricche offerte anche dall'Arabia Saudita e dal Qatar, oltre che nella stessa Premier League, e non vuole rischiare di aspettare le ultime battute. Nel conto alla rovescia Gattuso è in prima fila: il tecnico è il primo sponsor del giocatore.