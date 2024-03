Napoli, solo tre allenamenti nella settimana di sosta: Politano in gruppo, Osimhen no

vedi letture

Ultimo allenamento settimanale per il Napoli, che in questa settimana di sosta, privo di dieci calciatori impegnati in nazionale, ha svolto soltanto tre sedute. Oggi la formazione azzurra è scesa di nuovo in campo a Castel Volturno, con Matteo Politano che è tornato in gruppo dopo esser stato fermato giovedì da una sindrome influenzale. Victor Osimhen, invece, ha lavorato ancora a parte dopo aver saltato il match con l'Inter e gli impegni con la Nigeria a causa di un affaticamento muscolare. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dal club partenopeo:

"Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento tecnico. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta atletica. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio".