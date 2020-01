Napoli, spunta l'ipotesi Lasagna in caso di addio di Llorente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seppur risicata l'ipotesi che Fernando Llorente lasci Napoli in questo mercato di gennaio esiste. Le sirene inglesi (Tottenham) sono tornate a farsi sentire per lo spagnolo e l'ipotesi deve rimanere al centro delle attenzioni fino al 31 gennaio. Qualora tale pista dovesse concretizzarsi il Napoli dovrebbe prendere in esame la possibilità di sostituire, almeno numericamente, l'ex Juve nel fronte offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso. Per questa necessità, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds azzurro Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di puntare dritto su un suo vecchio pallino fin dai tempi del Carpi: Kevin Lasagna oggi capitano dell'Udinese