Hirving Lozano sta arrivando in Italia. Il giocatore messicano in queste ore raggiungerà Roma per sostenere poi le visite mediche. La compagna di Lozano ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ritrae la famiglia al completo prima della partenza verso l'Italia. Alle 17 circa è atteso nella Capitale.