Napoli, stallo per Emerson: Giuntoli torna alla carica per Reinildo Mandava

Aurelio De Laurentiis e Giuntoli non vogliono mollare Emerson Palmieri, richiesto da Spalletti, ma la trattativa con il Chelsea fa fatica a decollare, scrive la Gazzetta dello Sport che racconta delle difficoltà anche per Kostas Tsimikas del Liverpool. Il tempo però stringe e così il Napoli è tornato dal Lille - si legge - per riprovarci per Reinildo Mandava, stavolta con un prestito con obbligo di riscatto. I francesi vogliono monetizzare e la valutazione del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Se non dovessero sopraggiungere novità entro Ferragosto dal Chelsea, Giuntoli proverà a mettere a disposizione di Spalletti Reinildo Mandava.