Napoli, stallo per il rinnovo di Maksimovic: può finire sul mercato

Stallo per il rinnovo di Nikola Maksimovic con la Napoli. Come riporta Il Mattino, il serbo ha deciso di non fare marcia indietro sulle sue richieste economiche. Ramadani, agente del giocatore, proverà a parlare con De Laurentiis, ma se non arriverà il rinnovo il giocatore sarà messo sul mercato.