Napoli su Bogdan? Il presidente del Livorno: "Non me lo ha chiesto"

Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss rilasciando alcune dichiarazioni in termini di mercato su Luka Bogdan, difensore croato classe '96 in forza ai toscani: "È uno dei nostri talenti più preziosi, so che ha richiamato l'attenzione e l'interesse da parte di qualche squadra di Serie A, ma al momento non mi è arrivata alcuna offerta concreta per il ragazzo. È un giocatore che mi ricorda Chiellini quando giocava da noi, sicuramente qualcuno si è fatto vivo, qualcuno no, e il Napoli rientra tra i club che non hanno fatto alcuna avances".