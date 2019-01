Il Napoli continua a lavorare per Hirving Lozano: sarà decisivo, come già riportato, il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis, ma non solo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, la prossima settimana il ds azzurro Giuntoli ha in programma un incontro con Mino Raiola, che è in contatto anche con il PSV per cercare di chiudere l'affare. La richiesta del club olandese è di 40 milioni di euro, considerata eccessiva dai partenopei; il Napoli si spingerà fino a 30 milioni più Amin Younes. Parti non così lontante, con il messicano che in ogni caso arriverebbe a giugno.