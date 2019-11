© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le parole dette martedì sera in un evento sul tema calcio, Edo De Laurentiis ha incrociato i calciatori ieri a Castel Volturno ma nessuno ha proferito parola. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che i calciatori come Ancelotti vorrebbero parlare ma, ovviamente, causa silenzio stampa, non potranno violare le decisioni aziendali fino a nuovo ordine. Per questo la tensione tra squadra e società resta altissima.