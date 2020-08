Napoli, terapie, palestra e parte di allenamento con la squadra per Lorenzo Insigne

Seduta mattutina per il Napoli di Rino Gattuso, in vista della sfida di sabato contro il Barcellona al Camp Nou. Lorenzo Insigne, come riportato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra.