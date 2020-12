Napoli-Torino 0-0 al 30', e Gattuso deve rinunciare all'infortunato Demme. Dentro Elmas

Primo cambio in Napoli-Torino, quando la partita è arrivata alla mezz'ora, ed è ancora ferma sullo 0-0. Deve uscire infatti Diego Demme, per via di una dolorosa botta ricevuta nella zona del gluteo, in prossimità dell'osso sacro. Al suo posto dentro Elmas.