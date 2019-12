Lucas Torreira nel mirino del Napoli. Secondo Il Mattino il club azzurro vorrebbe riportare in Italia il centrocampista ex Sampdoria e l'idea sarebbe quella di chiederlo all'Arsenal in prestito, anche se l'idea di prenderlo a titolo definitivo a 25 milioni di euro è allettante. Da capire chi prenderà il posto di Unai Emery sulla panchina del club londinese, fino a quel momento è infatti difficile capire se l'uruguaiano rientrerà o meno nei piani dei Gunners.