© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'accelerata nella trattativa tra il Tottenham e il Napoli per l'esterno inglese Kieran Trippier potrebbe arrivare grazie ad un altro giocatore del club azzurro. Come riportato da Radio Kiss Kiss, infatti, agli Spurs piace moltissimo il centrocampista Diawara. Tanto che dal semplice sondaggio si è passati ad una fase più interessante dell'affare. In questo senso, l'agente di Diawara - Daniele Piraino - è stato convocato d'urgenza da De Laurentiis a Capri. L'operazione, anche se ancora lontana dalla definizione, adesso appare meno complicata.