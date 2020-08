Napoli, Tsimikas a un passo dal Liverpool: adesso il primo obiettivo è Reguilon

Sergio Reguilón nei radar del Napoli per il prossimo mercato. Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, che il Napoli vorrebbe portare in azzurro con la stessa formula che adesso vede il calciatore in maglia Siviglia: il prestito. Con il Liverpool a un passo da Kostas Tsimikas adesso l'esterno è l'obiettivo numero uno dei partenopei. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.