Liverpool, accordo raggiunto con l'Olympiacos: Tsimikas sarà un giocatore dei Reds

Il Liverpool è pronto a piazzare il primo colpo del suo mercato estivo. Il club campione d'Inghilterra, infatti, dovrebbe annunciare a breve l'acquisto di Kostas Tsimikas, terzino greco in forza all'Olympiacos che in passato era stato cercato anche dal Napoli. Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche: costerà circa 13 milioni di euro e firmerà un contratto quadriennale da 250.000 euro al mese. Dopo il no del Norwich al trasferimento di Jamal Lewis, i Reds hanno dunque finalmente trovato la riserva di Andrew Robertson.