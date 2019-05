Napoli, tutto su Trippier e Castagne per le fasce di difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per le fasce di difesa e al vaglio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e di Carlo Ancelotti ci sono diversi nomi. Tra questi due su tutti hanno conquistato la vetta di questa speciale classifica di gradimento, due obiettivi per i quali il Napoli spingerà molto, tentando di acquistarli. Si tratta di Kieran Trippier del Tottenham e Timothy Castagne dell'Atalanta, come rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Esperienza - Bisogna elevare il tasso tecnico e di esperienza. E per questo motivo l’allenatore ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a puntare forte sul nazionale inglese, mentre l'esterno orobico piace per la sua polivalenza tattica.