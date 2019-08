© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inizia la settimana che porta all'inizio del campionato e quella decisiva per il mercato del Napoli. Definito l'arrivo di Hirving Lozano per 42mln dal PSV - domani sera sarà a Roma per poi sottoporsi alle visite mercoledì mattina - il club partenopeo lavora ad un altro arrivo ed il nome più caldo è sempre quello di Mauro Icardi. 60mln più bonus all'Inter e circa 7mln più bonus a stagione al giocatore, ma l'ostacolo è rappresentato dalla priorità che la punta dà alla Juventus che però per consegnargli la maglia numero nove deve cedere almeno due elementi tra Dybala, Higuain e Mandzukic. Partenze tutt'altro che semplici e quella di Higuain praticamente da escludere vista la sua volontà. Il Napoli attenderà l'argentino più o meno fino alla partenza per Firenze, venerdì o al massimo sabato infatti dovrebbe scadere l'ultimatum all'argentino.

Non a caso fino a venerdì è fissato anche l'ultimatum che a sua volta ha incassato il Napoli da Fernando Llorente. In caso di mancata apertura da parte dell'argentino, il club azzurro ha intenzione di cambiare strategia ed inserire un giocatore alle spalle di Milik, un'alternativa con caratteristiche anche diverse e più marcate sul gioco aereo, utili anche nei finali di partita. Il profilo è quello dello spagnolo, svincolato dopo l'esperienza al Tottenham e che ha messo il Napoli in cima alle sue preferenze con un'intesa di massima per tre anni a circa 2,5mln di euro a stagione. Da ratificare ovviamente in caso di mancata apertura di Icardi.