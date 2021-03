Napoli, un altro recupero: Gattuso con l'attacco al completo nella corsa Champions

Ieri è ripresa la preparazione a Castel Volturno, senza ben 13 nazionali, e la sosta da un lato interrompe l'ottimo momento del Napoli, ma dall'altro permetterà a Gattuso di recuperare gli ultimi elementi ancora fuori per infortunio. E' il caso di Amir Rrahmani, che rientrerà a Napoli per continuare il suo recupero, non potendo scendere in campo col Kosovo, ma soprattutto di Andrea Petagna. L'ex Spal è fuori da più di un mese per un infortunio muscolare che ora però sembra finalmente smaltito.

Ieri l'attaccante ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e la prossima settimana potrebbe a tutti gli effetti considerarsi recuperato. Il classe '95, che inizialmente sembrava ai margini visti i due concorrenti, s'è ritrovato a ricoprire un ruolo di primo piano dopo l'infortunio di Osimhen e poi addirittura quello di unica punta centrale a disposizione quando s'è fermato anche Mertens a metà dicembre. 5 gol e 3 assist, il suo bottino in questa stagione, che hanno aiutato il Napoli nel momento più difficile mentre dopo la sosta tornerà naturalmente a ricoprire il ruolo iniziale di terza punta, ma sarà un'arma in più per Rino Gattuso soprattutto per i finali di partita. In una corsa Champions molto equilibrata, che potrebbe decidersi per pochi punti, riuscire a spostare anche solo qualche risultato nel finale potrebbe essere determinante per il Napoli.