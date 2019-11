Napoli, venti di guerra. Ancelotti deve ricucire tra club e squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancelotti deve ricucire tra squadra e società. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come il tecnico sia in difficoltà, "un uomo solo al comando" dopo la notte dell'ammutinamento il 5 novembre, dopo Napoli-Salisburgo. La frattura non si è sanata, anzi soffiano venti di guerra.