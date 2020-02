© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è partito Amin Younes. L'attaccante ha rifiutato le proposte di Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo e Olympiakos e - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - non ha ascoltato gli spifferi dagli Emirati Arabi ed è disposto a partire solo per offerte a titolo definitivo da club importanti. Il Napoli spera nel mercato russo che termina il 21 febbraio, ma per ora andrà fuori dalla lista Champions per lasciar spazio ai nuovi e rischia di essere estromesso anche dalla rosa per il campionato o successivamente quando rientrerà Malcuit.