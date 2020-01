Napoli, Zielinski al 45': "Buon primo tempo, ora aiutiamoci in mediana"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio sulla Lazio grazie alla rete di Insigne in apertura. Un espulso per parte: prima Hysaj, poi Lucas Leiva. All'intervallo Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Dobbiamo dare una mano a centrocampo perché siamo due, lavorare tanto e muoversi bene. Bisogna continuare così. I primi 45 minuti sono stati ben fatti, avanti così".