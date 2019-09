© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rosa del Napoli vale 625 milioni, 60 milioni in più, soltanto la Juventus è davanti con un organico che vale 864 milioni di euro. Il Napoli ha costruito la sua forza sul mercato con la gestione dei movimenti in uscita riuscendo a non cedere nessun giocatore di prima fascia. E adesso - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - la sfida per dare seguito al percorso di crescita è nei rinnovi dei contratti.

Zielinski, siamo ai dettagli - In questo senso, la trattativa per il rinnovo di Zielinski dura da più di un anno, la scorsa estate si era mossa l’Arsenal, il polacco ha una clausola di 65 milioni di euro presente nel contratto in scadenza nel 2021. Le parti sono ai dettagli, a breve dovrebbe arrivare il tanto atteso prolungamento fino al 2024 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro, probabilmente con l’inserimento di una clausola molto più alta rispetto a quella attuale. Zielinski piace molto in Premier League, Klopp è un suo storico estimatore e il Liverpool più volte si è interessato a lui, anche nel 2016, quando il Napoli riuscì ad acquistarlo.