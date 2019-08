Napoli, Zielinski: "Vogliamo vincere le prossime. Cominciamo da oggi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato così a Sky Sport prima della gara sul campo della Fiorentina, sfida d'esordio in questa edizione della Serie A per i partenopei: "Sicuramente sarà una bellissima partita e anche dura per noi. C'è entusiasmo e non sarà facile ma ci siamo preparati nel modo giusto e speriamo di fare bene. Cercheremo di vincere entrambe le prossime partite, come ogni altra in cui scendiamo in campo per vincere. Siamo pronti, cominciamo da oggi che sarà importante".