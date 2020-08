Nasce la nuova Roma: il primo obiettivo è Paratici. Via Baldini, Friedkin jr presidente

Nasce la nuova Roma di Dan Friedkin, cambiano gli uomini mercato. E il sogno degli americani, scrive La Gazzetta dello Sport, è in casa Juventus: nel mirino c'è infatti Fabio Paratici, ds dei bianconeri. Il piacentino è già da tempo nei pensieri dei giallorossi, e ora sarebbe al primo posto nei programmi di Friedkin e del CEO, Guido Fienga, destinato a rimanere. Le alternative? Daniele Pradé, oggi alla Fiorentina, e Nicolas Burdisso, al Boca Juniors.

Baldini via. Friedkin junior presidente? Detto di Fienga, la fine dell'era Pallotta dovrebbe segnare il passo anche di quella di Franco Baldini, uomo di fiducia del bostoniano e deus ex machina dei giallorossi in questi anni. La carica di presidente non dovrebbe andare a Dan Friedkin ma, analogamente a quanto accaduto in casa Inter, al figlio Ryan, già al centro in prima persona della trattativa che ha portato ieri alla firma sul contratto preliminare.