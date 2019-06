Nations League, Guedes sblocca la finale: Portogallo-Olanda 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'ora di gioco si è sbloccata la prima finale nella storia della Nations League, e a farlo sono stati i padroni di casa, dato che si gioca ad Oporto, del Portogallo. Bella azione lusitana che si sviluppa sul lato sinistro, dove Bernardo Silva accelera e offre un pallone al centro per Guedes, che dal limite dell'area fa partire una conclusione forte, sulla quale è parso che Cillessen non sia stato totalmente irreprensibile, anche se si trattava come detto di una conclusione molto potente. A mezz'ora dalla fine Cristiano Ronaldo e compagni sono dunque in vantaggio.