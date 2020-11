Nations League, Lega B: promozioni e retrocessioni, tutto apertissimo. Le combinazioni

Ultimo giro della prima fase di Nations League. Facciamo il punto della situazione a poche ore dal calcio d'inizio delle ultime partite di Lega B:

GRUPPO 1

Programma:

Austria-Norvegia

Irlanda del Nord-Romania

Classifica

Austria 12

Norvegia 9

Romania 4

Irlanda del Nord 1

Austria promossa se non perde questa sera contro la Norvegia. In caso contrario la situazione resterà sub-judice in attesa che venga risolta la questione Romania-Norvegia, partita annullata a seguito dei casi positivi trovati nella squadra scandinava che non ha potuto lasciare il Paese per giocare la partita. Questione retrocesione: in caso l'Irlanda del Nord questa sera non battesse la Romania scenderebbe in Lega C. In caso contrario anche qui si dovranno attendere decisioni circa Romania-Norvegia.

GRUPPO 2

Programma:

Israele-Scozia

Repubblica Ceca-Slovacchia

Classifica

Scozia 10

Repubblica Ceca 9

Israele 5

Slovacchia 4

La Scozia salirà in Lega A in caso di vittoria in Israele o se la Repubblica Ceca non batterà la Slovacchia. I cechi, in svantaggio negli scontri diretti, non hanno alternative: devono vincere e sperare che gli scots vengano fermati. Israele d'altro canto vincendo questa sera si garantirà la permanenza in Lega B: avendo gli scontri diretti a favore contro la Slovacchia potrebbe anche pareggiare o persino perdere, purché Hamsik e compagni non vincano in Repubblica Ceca.

GRUPPO 3

Programma:

Serbia-Russia

Ungheria-Turchia

Classifica

Russia 8

Ungheria 8

Turchia 6

Serbia 3

Russia promossa se vince in Serbia o se fa un risultato migliore o uguale dell'Ungheria, impegnata contro la Turchia. In caso contrario passano i magiari. Occhio ai turchi che conservano ancora possibilità di passare il turno: a patto che vincano a Budapest e la Russia non vinca in Serbia. La selezione di Senol Gunes potrebbe persino retrocedere, in caso di sconfitta e di vittoria della Serbia che ha il vantaggio degli scontri diretti.

GRUPPO 4

Programma:

Galles-Finlandia

Irlanda-Bulgaria

Classifica

Galles 13

Finlandia 12

Irlanda 2

Bulgaria 1

Qui il quadro è decisamente chiaro: due scontri diretti all'ultima giornata. Galles e Irlanda partono forti del vantaggio di una lunghezza sull'avversaria e del fattore campo, decisamente limitato, ma ancora presente. Finlandia e Bulgaria per essere promosse e mantenere la categoria non hanno altra scelta che vincere.