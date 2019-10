Nedved sull'esultanza di Demiral: "Non viola il codice etico della Juve"

© foto di Imago/Image Sport

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha preso la parola per rispondere a una domanda su Merih Demiral e sul suo saluto del soldato: "Sono stato io a gestire il caso Demiral. Da parte della società, pensiamo che il gesto del ragazzo dipenda dalla volontà totale della Nazionale turca. Dobbiamo aspettare la decisione della UEFA. Il gesto per noi non trasgredisce il nostro regolamento etico”.