Nemo propheta in patria, nemmeno Balotelli. Salta l'allenamento e dice addio al 30 giugno

La sensazione che Balotelli fosse sopportato, al Brescia, più che supportato sembra già evidente da qualche tempo. Nelle ultime settimane, per gli allenamenti facoltativi, l'ex centravanti di Liverpool e Milan non si era mai fatto vedere. Poi, dopo che le notizie sono uscite dalla stampa locale, anche Supermario si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia. Evidentemente senza grande voglia.

ROTTURA INSANABILE - Dopo avere terminato i vari sierologici, il Brescia ha iniziato oggi gli allenamenti collettivi in vista di un ritorno alla normalità, delle gare il prossimo 13 giugno (o 20, dipenderà dalla situazione. Ma Balotelli non si è fatto vedere di fatto ufficializzando una cessione che verrà confermata a fine giugno, quando si libererà dal contratto con le Rondinelle, senza prolungarlo, a meno che non ci sia la FIGC. E anche se fosse, sembra strano che possa essere in campo.

QUALE FUTURO PER SUPERMARIO? A dire la verità è difficile da capire. Un anno fa il Flamengo, che poi ha vinto la Libertadores ed è arrivato in finale di Coppa Intercontinentale con il Liverpool, aveva proposto cifre da capogiro per Balotelli. Ora la situazione sembra più complicata, Anche se un interessamento dal Brasile c'è sempre, oltre che dalla Turchia. Una cosa è evidente: Nemo propheta in patria, neanche Balotelli.