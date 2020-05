tmw Brescia, via agli allenamenti collettivi senza Balotelli. SuperMario non si presenta

Il Brescia si è allenato sul campo di Torbole questa mattina, con la rosa divisa in due gruppi. La squadra si è allenata sotto gli occhi di mister Diego Lopez, ma senza Mario Balotelli, il quale non si è presentato all'allenamento programmato. L'attaccante, già al centro delle polemiche e delle voci di mercato nei giorni scorsi, non ha preso parte all'attività collettiva, mentre ieri si è allenato soltanto in palestra. Un'ulteriore motivo di nervosismo per il gruppo, che ieri ha registrato le parole di capitan Daniele Gastaldello, del tutto contrario alla ripresa del campionato alle condizioni proposte dalla Lega Serie A. Nel frattempo la squadra ha effettuato il doppio tampone, tutti i giocatori sono risultati negativi. Le Rondinelle si allenano al centro sportivo, Mario Balotelli per il momento no: il futuro dell'attaccante azzurro è sempre più lontano da Brescia.