© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nessun rancore", aveva assicurato Giuseppe Iachini nel pre-partita. Un anno fa, il tecnico di Ascoli Piceno era stato chiamato in corsa dal Sassuolo e lo aveva salvato, chiudendo l'annata con un dignitoso undicesimo posto in classifica. Lo stesso che i neroverdi occupano dopo il 3-0 subito al Castellani dall'Empoli. Di Iachini, appunto.