© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Per fortuna ci ha scelto". Steve Bruce, manager del Newcastle, nella conferenza stampa odierna s'è soffermato sull'arrivo dall'Inter dal laterale austriaco Valentino Lazaro. Questa mattina l'ex Hertha ha svolto le visite mediche e nelle prossime ore il suo trasferimento, in prestito oneroso con diritto di riscatto, diventerà ufficiale. "Siamo felici di averlo preso, può giocare in molte zone di campo anche se quella più idonea è la fascia destra".