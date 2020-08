Newcastle, no comment di Pallotta sull'eventuale acquisizione del club inglese

Negli ultimi giorni James Pallotta è stato accostato al Newcastle. Il numero uno della Roma sta trattando la cessione della società giallorossa e non ha voluto commentare l'eventuale interesse per le magpies: al momento dunque il magnate americano si concentrerà sulla trattativa che sta coinvolgendo il suo attuale club. Al momento non ci sono commenti ufficiali da parte di Pallotta, ma un eventuale passaggio di proprietà potrebbe portare l'imprenditore ad investire in Premier League.