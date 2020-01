Newcastle, nuovi contatti con l'agente di Lazaro per chiudere l'accordo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Newcastle, scrive il tabloid 'The Chronicle', quest'oggi ha ripreso i contatti con l'entourage di Valentino Lazaro per provare a chiudere l'accordo in tempi rapidi. Dopo aver raggiunto l'accordo con l'Inter lo scorso fine settimana i magpies - che hanno già incontrato il procuratore del laterale austriaco qualche giorno fa - contano adesso di chiudere e vogliono farlo in fretta anche per battere la concorrenza del Lipsia.