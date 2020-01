Neymar o Di Maria? Mbappe: "Verratti mi ha impressionato di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Verratti è un fenomeno. Mi pare sia evidente per tutti". A parlare così, a La Gazzetta dello Sport, è il fenomeno del calcio mondiale e del PSG, Kylian Mbappé, che tra le altre cose si sofferma anche sul compagno di squadra, centrocampista della Nazionale azzurra: "È il giocatore che mi ha impressionato di più da quando sono al PSG. È fortissimo e per me è una fortuna incredibile averlo in squadra. Sono fiero di poterci giocare insieme".