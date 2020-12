Neymar sogna la reunion impossibile: "L'anno prossimo voglio giocare di nuovo con Messi"

Può una semplice battuta, una dichiarazione rilasciata in un momento di euforia, scuotere il mondo del calcio e del calciomercato? Probabilmente Neymar non si aspettava di sollevare un polverone quando, ai microfoni di ESPN Argentina, ha affermato che il suo più grande desiderio è quello di tornare a giocare con Lionel Messi: "Mi piacerebbe giocare di nuovo con lui, è ciò che desidero di più. Voglio divertirmi di nuovo con lui in campo. In che ruolo giocherebbe? Può giocare ovunque, non ha problemi. Voglio davvero giocare ancora con lui, dobbiamo farlo il prossimo anno!", ha detto l'asso brasiliano dopo la vittoria del suo PSG sul campo del Manchester United.

Barcellona, Manchester City o Paris Saint-Germain? Magari resterà tutto invariato, considerata anche la crisi economica che il calcio sta attraversando a causa della pandemia, ma da stanotte tre club sogneranno di riunire la coppia che ha fatto faville per quattro stagioni in Catalogna.