Ngonge: "Mi sono abituato velocemente al calcio italiano e me ne sono innamorato"

vedi letture

Una lunga intervista ai canali ufficiali del club per Cyril Ngonge. L'attaccante del Napoli ha voluto raccontato il suoi esordi nel campionato italiano partendo dalle sue prime partite con il Brugge.

Quando hai capito che stava succedendo qualcosa nella tua carriera?

"Giocando la mia prima partita in Champions. All'epoca ero ancora nella Primavera del Brugges, in Belgio, stavo giocando molto bene. A un certo punto della stagione si sono infortunati due calciatori in prima squadra, entrambi nel mio ruolo, così in due settimane mi sono ritrovato in prima squadra, prima in campionato e poi in Champions. Lì ho capito che ce l'avevo fatta".

Sugli anni al Verona.

"Arrivavo in Italia senza sapere troppe cose. Sapevo che in Italia si mangiava bene, che c'era la bella vita, conoscevo solo le cose positive. Ma non sapevo cosa aspettarmi. Mi sono abituato molto velocemente al Paese, alla cultura, al calcio italiano, e me ne sono innamorato".