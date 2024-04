Napoli, Ngonge: "Rimaniamo uniti e lottiamo così fino alla fine. Tutti insieme"

vedi letture

Cyril Ngonge sprona il Napoli. La formazione di Francesco Calzona è reduce dal pareggio di ieri sera per 2-2 contro la Roma. Ai campioni d'Italia non sono bastati i gol di Olivera e di Osimhen su calcio di rigore per portare a casa l'intera posta in palio. Un punto che però tiene accesa la speranza di qualificazione alle prossime competizioni europee. Ci crede ancora l'ex Verona che sulla propria pagina Instagram ha pubblicato il seguente post:

"Rimaniamo uniti e lottiamo così fino alla fine. Tutti insieme!! Forza Napoli sempre".